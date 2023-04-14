الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، ميريد ماكغينس، أن الاتحاد يستعد لفرض الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا.

وقالت ماكغينس في تصريح لقناة "سي إن بي سي"، يوم الخميس: "فرضت أوروبا 10 حزم من العقوبات. وستكون هناك حزمة أخرى".

وأضافت أن الحزمة الجديدة ستهدف إلى مكافحة المحاولات للتحايل على العقوبات الأوروبية القائمة.

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وقالت: "يجب أن نتأكد من أنه لن تكون لديهم إمكانيات للتحايل على عقوباتنا".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت بأن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بمناقشة الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا بعد عيد الفصح الذي احتفل به المسيحيون في الغرب في 9 أبريل الجاري.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت بأن الحزمة الـ 11 ستتضمن إجراءات لتعزيز نظام العقوبات القائم، ومنع التحايل عليها.

المصدر: وكالات