بيسكوف: تسريبات البنتاغون من شأن الاستخبارات الأمريكية لكن يتوجب علينا دراستها

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مسألة "التسريبات" الخاصة بالبنتاغون، بأنها من شأن واهتمامات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، منوها بأن مهمة موسكو هي تحليلها ودراستها.

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وأضاف بيسكوف: " الكرملين اطلع على جميع التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع..إن دراسة مثل هذه البيانات من اختصاص خدماتنا الخاصة (الاستخبارات)".

وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى موسكو أي (تساؤلات) ضد الشخص الذي نظم تسريب الوثائق، قائلا: "هذا بالأحرى مصدر اهتمام وقلق للخدمات الأمريكية الخاصة (الاستخبارات الأمريكية الخاصة)" مضيفا: "ما يهمنا هو تحليل هذه البيانات، وبالأحرى التشكيك في مصداقيتها وصحتها، ولكن يجب دراستها بعناية".

وأعلن البنتاغون أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية توصلت إلى أن تسريب وثائق وكالة سرية إلى الإنترنت كان نتيجة أفعال متعمدة.

ومن جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبها به.

المصدر: نوفوستي





