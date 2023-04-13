البنتاغون: تسريب الوثائق السرية تم بشكل متعمد

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية توصلت إلى أن تسريب وثائق وكالة سرية إلى الإنترنت كان نتيجة أفعال متعمدة.

وقال رايدر: "هذا (التسريب) كان عملا إجراميا متعمدا".

وأضاف أن الوكالة تقوم حاليا بتقييم مدى تسرب أوراق سرية إلى الشبكة والضرر المحتمل من هذه الإجراءات.

ومن جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبها به.

وداهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به الأول في تسريب وثائق أمريكية متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

أظهرت لقطات مصورة، تواجد ناقلة جند مدرعة وعشرات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية اعتقال عنصر الحرس الوطني الجوي، البالغ من العمر 21 عاما، حيث داهم عملاء فيدراليون منزله بولاية ماساتشوستس.

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون "الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس". ويُزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي + RT