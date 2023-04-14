سفن أسطول المحيط الهادئ تخرج نحو بحار اليابان وأوخوتسك وبيرينغ (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج السفن الحربية والقوارب وسفن الدعم من نقاط تمركزها إلى بحار اليابان وأوخوتسك وبيرينغ في إطار التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ.

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وأضافت أن سفن أسطول المحيط الهادئ ستنفذ مهامها العسكرية في إطار مجموعات ضاربة ومضادة للغواصات وفرق لسفن الإنزال في إطار التفتيش غير المعلن للاستعداد القتالي.

وتابعت أنه على طول مسار حركة السفن ستجري تمارين لأطقم السفن القتالية، حيث ستعمل الأطقم على وضع خوارزميات مختلفة للإجراءات عند أداء المهام البحرية بما في ذلك السيطرة على الأضرار في البحر، والتدريب مع استخدام أنظمة رادار الملاحة.

وسيتم أثناء التفتيش أيضا تقييم المهارات العملية للضباط في الملاحة ومناورة السفن أثناء تنفيذ مهام التشتت في المناطق البحرية في إطار المجموعات التكتيكية وتنظيم الدفاع الجوي والبحث عن الألغام.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع أن جزءا من القوات الجوية والوحدات العسكرية ووحدات الدعم سوف يشاركون في التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، حيث يهدف التفتيش إلى رفع درجة استعداد القوات المسلحة الروسية لصد أي عدوان محتمل من اتجاهات البحر.

المصدر: تاس