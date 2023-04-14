نائبة أمريكية: جاك تيكسيرا كشف الحقيقة عن القوات الموجودة في أوكرانيا

عبرت عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهورية مارجوري تايلور غرين عن شكوكها بأن يكون الجندي في الحرس الوطني جاك تيكسيرا المشتبه بتسريبه وثائق سرية للبنتاغون عدوا حقيقيا لبلاده.

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وكتبت غرين في صحفتها على "تلغرام": "جاك تيكسيرا هو رجل أبيض ومسيحي ومناهض للحرب. هذا ما يجعله عدوا لنظام بادين. وقال الحقيقة بشأن وجود القوات في أوكرانيا وأكثر من ذلك بكثير".

وتابعت: "اسأل نفسك من هو العدو الحقيقي؟ الجندي الناشئ في الحرس الوطني؟ أم الإدارة التي تخوض حربا في أوكرانيا، وهي دولة ليست عضوا في حلف الناتو، ضد روسيا النووية وذلك دون إذن عسكري؟.

المصدر: RT