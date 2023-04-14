بيسكوف: التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ عملية روتينية لضمان الاستعداد القتالي

وصف الكرملين الفحص المفاجئ في أسطول المحيط الهادئ بأنه عملية روتينية للحفاظ على المستوى المطلوب من الاستعداد القتالي للقوات المسلحة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "هذا أمر معتاد، هذه ممارسة روتينية لعمليات تفتيش مفاجئة، في السنوات الأخيرة تم تنفيذها باستمرار، من أجل ضمان مواصلة الحفاظ على المستوى الضروري من الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة" .

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وأضاف بيسكوف أن الفحص المفاجئ في أسطول المحيط الهادئ غير مرتبط بخطط توسع الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ولفت بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول إمكانية حضور الرئيس الروسي لهذه التدريبات، قائلا: "لا يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في أي مرحلة من هذه التدريبات".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن بدء تفتيش مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، والذي تم رفع استعداده إلى الحالة القصوى، وأعلى درجة من الاستعداد القتالي.

وجاء في بيان الوزارة أن الهدف الرئيسي من ذلك التفتيش هو رفع القدرة على حل المشكلات لصد أي عدوان محتمل، ويشرف على ذلك التفتيش القائد العام للقوات البحرية نيكولاي إيفمينوف.

المصدر: نوفوستي، تاس