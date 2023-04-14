سفارة فنلندا تناشد الخارجية الروسية على خلفية "رسائل مشبوهة"

ناشدت السفارة الفنلندية في موسكو وزارة الخارجية الروسية على خلفية مزاعم "تسليم ثلاث رسائل إلى مبنى البعثة الدبلوماسية أمس الخميس، احتوت إحداها على مسحوق".

وقالت السفارة في بيان: "باسم سفارة فنلندا، نؤكد أنه يوم الخميس 13 أبريل، تم تسليم ثلاث رسائل إلى سفارة فنلندا في روسيا، وعند فتح إحدى الرسائل تم العثور على مسحوق".

وتابع البيان: "ووفقا للقواعد الأمنية لوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، تم تسليم هذه الرسائل إلى ممثلي الهيئات الرسمية في روسيا، الذين يجرون مزيدا من التحقيق في المسألة. وبعد الحادث مباشرة، توجهت السفارة الفنلندية إلى وزارة الخارجية الروسية".

وأكد بيان السفارة أن وزارة الخارجية الفنلندية لديها إجراءات محددة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وعند الضرورة، يجب أن تكون البعثات مستعدة دائما للأخذ بها".

المصدر: نوفوستي