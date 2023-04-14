رئيس وزراء بولندا: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعدة سنوات

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي إن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعدة سنوات أخرى.

وأضاف مورافيتسكي في مقابلة مع وسيلة إعلامية، "نحن لا نحسب أي تاريخ محدد. نحن فقط نراقب ما يحدث في الجبهة.. نعم ربما الصراع يمكن أن يستمر لعدة سنوات أخرى".

إقرأ المزيد

وتعد بولندا أحد الداعمين بشدة لأوكرانيا، حيث لا تتوانى عن إرسال الأسلحة بمختلف أنواعها إلى أوكرانيا، ما يطيل أمد الصراع.

وكانت كييف قد أعلنت مؤخرا أن بولندا ستزود قواتها بـ200 عربة جند مدرعة من طراز "روسوماك" على دفعتين.

بدوره قال المؤرخ البولندي ميخال كروبا إن "أمركة" السياسة الخارجية لوارسو أدت إلى وضع يمكن فيه اندلاع حرب بين روسيا وبولندا.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، سابقا، إن وارسو منفتحة أمام بحث نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضي بلاده، معبرا عن اعتقاده بأنه يمكن لبولندا المشاركة في برنامج "Nuclear Sharing". وفي إطار هذه المبادرة توافق الدول الأوروبية من أعضاء حلف شمال الأطلسي على نشر وتخزين أسلحة الدمار الشامل الأمريكي في أراضيها.

من جانبها حذرت أجهزة الاستخبارات الخارجية الروسية أكثر من مرة من نوايا وارسو العدوانية تجاه أوكرانيا. وقال مدير الأجهزة سيرغي ناريشكين إن بولندا تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لأوكرانيا المجاورة.

المصدر: نوفوستي