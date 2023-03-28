آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /28.03.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0jg
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
- مصدر: القوات الروسية تدمر رادارين أمريكيي الصنع في أوكرانيا
- بوليانسكي: الغرب ضغط على أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت حول "السيل الشمالي"
- نيبينزيا: الحرامي على رأسه ريشة"
- أنطونوف يتهم الخارجية الأمريكية بازدواجية المعايير
- بوليانسكي: الدنمارك وألمانيا والسويد ستضطر لكشف نتائج التحقيق حول "السيل الشمالي" أمام مجلس الأمن
- "الشمس الحارقة" تهاجم أهدافا أوكرانية