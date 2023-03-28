بوتين: روسيا بالكامل شعرت بالحزن بسبب مقتل العسكريين في ماكييفكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع محافظ مقاطعة سامارا دميتري أزاروف، إن روسيا بأكملها شعرت بالألم والحزن بسبب مقتل جنودها بقصف أوكراني في ماكييفكا في 1 يناير.

وخلال اللقاء، قام المحافظ بإبلاغ رئيس الدولة، بأن العسكريين الروس الذين قتلوا في ماكييفكا، هم من أبناء مقاطعة سامارا، وكان مقتلهم بمثابة ضربة قوية وامتحان شديد للمنطقة بأكملها.

إقرأ المزيد

وقال المحافظ: "نحن نشاطر أقارب وأصدقاء القتلى حزنهم ونقف بمشاعرنا معهم".

فرد الرئيس بوتين: "كل روسيا تشعر بالحزن".

بعد منتصف الليل من يوم 1 يناير، قصفت القوات الأوكرانية بالقذائف الصاروخية من راجمات هيمارس، أحد مواقع تجمع الجيش الروسي قرب ماكييفكا. وأسفر ذلك عن مقتل عشرات العسكريين الروس.

المصدر: نوفوستي