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بوتين: روسيا بالكامل شعرت بالحزن بسبب مقتل العسكريين في ماكييفكا

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بوتين: روسيا بالكامل شعرت بالحزن بسبب مقتل العسكريين في ماكييفكا
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع محافظ مقاطعة سامارا دميتري أزاروف، إن روسيا بأكملها شعرت بالألم والحزن بسبب مقتل جنودها بقصف أوكراني في ماكييفكا في 1 يناير.

وخلال اللقاء، قام المحافظ بإبلاغ رئيس الدولة، بأن العسكريين الروس الذين قتلوا في ماكييفكا، هم من أبناء مقاطعة سامارا، وكان مقتلهم بمثابة ضربة قوية وامتحان شديد للمنطقة بأكملها.

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وقال المحافظ: "نحن نشاطر أقارب وأصدقاء القتلى حزنهم ونقف بمشاعرنا معهم".

فرد الرئيس بوتين: "كل روسيا تشعر بالحزن".

بعد منتصف الليل من يوم 1 يناير، قصفت القوات الأوكرانية بالقذائف الصاروخية من راجمات هيمارس، أحد مواقع تجمع الجيش الروسي قرب ماكييفكا. وأسفر ذلك عن مقتل عشرات العسكريين الروس.

المصدر: نوفوستي    

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