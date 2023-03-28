الصين: موقف واشنطن من التحقيقات في حادث خطوط أنابيب "السيل الشمالي" يدل على ازدواجية المعايير

أفادت وزارة الخارجية الصينية، بأن موقف الولايات المتحدة في تحقيقات حادث خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، يظهر ازدواجية معايير واضحة.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، أن الولايات المتحدة تحاول باستمرار إجراء التحقيقات في الكثير من الدول النامية "الصاعدة"، لكن فيما يتعلق بحادثة خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، فالتحقيقات التي تجريها واشنطن سرية ويلفها الغموض، ومن الواضح أنها تلتزم بسياسة ازدواجية المعايير.

وأضافت نينغ، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار حول التحقيق الدولي في حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، يقدم خيارات مهمة لتوضيح حقيقة ما حصل، وأعربت عن أسف بلادها لعدم توصل مجلس الأمن الدولي إلى توافق في الآراء بهذا الصدد.

يجدر الذكر، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار في وقت سابق، يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم "الإرهابي" على خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يتبن مشروع القرار روسي، وحصل على دعم كل من روسيا والصين والبرازيل فقط، في حين امتنع بقية أعضاء مجلس الأمن عن التصويت.

المصدر: نوفوستي + RT