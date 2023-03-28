لأول مرة خلال العملية الخاصة.. الدفاع الروسية تعلن اعتراض قنبلة GLSDB أمريكة الصنع

لأول مرة خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية اعترضت قنبلة ذات قطر صغير يتم إطلاقها من الأرض GLSDB أمريكية الصنع.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، إنه "تم اعتراض ثماني عشرة قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وصاروخ موجه من نوع GLSDB".

يذكر أن قذائف GLSDB بعيدة المدى، التي يبلغ مداها 150 كم، تضمنتها حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي أعلنت الولايات المتحدة عنها في بداية فبراير الماضي.

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ويرى الخبراء أن قذيفة GLSDB تشكل تهديدا خطيرا لأنه يصعب اكتشافها واعتراضها.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية اليوم:

مقتل أكثر من 460 جنديا أوكرانيا خلال يوم، منهم حوالي 65 على محور كوبيانسك، و125 على محور كراسني ليمان، و240 على محور دونيتسك، و20 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و18 آخرون على محور خيرسون.

إصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة

تدمير رادار تابع لمنظومة الصواريخ "إس-300" المضاد للطائرات في خيرسون

إسقاط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 404 طائرات، و226 مروحية، و3612 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8433 دبابة ومدرعة أخرى، و1074 راجمة صواريخ، و4449 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9161 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT