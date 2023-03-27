الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 600 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها تمكنت من القضاء على نحو 620 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب على خمسة محاور قتال أساسية خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن العدو خسر 65 جنديا على محور كوبيانسك، و 85 جنديا على محور كراسني ليمان، وأكثر من 400 جندي ومرتزق أجنبي على محور دونيتسك، و40 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و30 جنديا على محور خيرسون.

وشملت الخسائر الأوكرانية على المحاور المذكورة مدقعا ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع، ومدفعي هاوتزر ذاتي الحركة "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، واثنين من مدافع هاوتزر D-20 وآخرين من طراز D-30، وراجمة صواريخ "غراد"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

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ومن أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 93 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 107 منطقة

تدمير مستودع ذخيرة تايع للواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة خاركوف

إسقاط مروحية من طراز "مي-8" في منطقة زابوروجيه

تدمير 13 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 404 طائرات، و226 مروحية، و3600 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8421 دبابة ومدرعة أخرى، و1074 راجمة صواريخ، 4447 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9146 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT