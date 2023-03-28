الدفاع الروسية تعلن رفع إنتاج الذخائر بمقدار 8 أضعاف بحلول نهاية العام

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن شركات الإنتاج العسكري، ترفع من إنتاج الذخائر الفردية بمقدار 7 – 8 أضعاف، بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر "تلغرام"، أن مشاريع التحديث لشركات الدفاع الروسية، سمحت برفع وتيرة إنتاج الذخائر بشكل كبير.

وأضافت، وزارة الدفاع عبر "تلغرام"، أن رؤساء شركات التصنيع العسكري في منطقتي تشيليابينسك وكيروف، أبلغوا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالنتائج التي تم تحقيقها، بناء على أوامر وزارة الدفاع، وكذلك المشاريع التي تنفذها الشركات لتحديث وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وزيادة إنتاجية العمل".

وأشارت الوزارة، إلى أن مشاريع التحديث لشركات الدفاع الروسية، سمحت برفع وتيرة إنتاج الذخائر بشكل كبير، لتلبية احتياجات القوات الروسية، وأنه بحلول نهاية هذا العام سينمو إنتاج العينات الفردية من الذخائر بنسبة 7-8 مرات.

المصدر: نوفوستي