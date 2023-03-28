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شويغو يتحقق من تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية بمقاطعتي تشيليابينسك وكيروف

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شويغو يتحقق من تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية بمقاطعتي تشيليابينسك وكيروف
Sputnik
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تحقق وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال زيارة لمؤسسات الصناعات الدفاعية بمقاطعتي تشيليابينسك وكيروف، من نجاعة عمل خطوط إنتاج القذائف والصواريخ وكيفية مراقبة جودة هذه المنتجات الحربية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية: "تحقق وزير الدفاع من عمل الخطوط الآلية لإنتاج قذائف المدفعية والدبابات وقذائف الهاون من عيارات مختلفة وكذلك الصواريخ الجوية غير الموجهة، وكذلك نظام مراقبة جودة المنتجات المذكورة.

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وأضاف المصدر أن رؤساء الشركات، أبلغوا شويغو بالنتائج الحالية لتنفيذ طلبية الدولة الدفاعية، وكذلك المشاريع الجارية لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية وزيادة إنتاجية العمل.

من جانبه، وضع الوزير أمام رؤساء هذه الشركات مهمة الزيادة اللاحقة لإنتاج مجموعة كاملة من المنتجات العسكرية.

المصدر: تاس

 

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