استهداف جديد لمدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية (فيديو)

استهدفت القوات الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، منطقة كويبيشيف في مدينة دونيتسك، بـ 3 قذائف مدفعية ثقيلة، من عيار 152 ملم.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر "تلغرام"، "استأنفت القوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء قصف مدينة دونيتسك بعد توقف استمر 9.5 ساعة، وتم استهداف منطقة كويبيشيف الساعة 7:30 صباحا بتوقيت موسكو".

وأضاف البيان، أنه نتيجة للقصف الأوكراني، أصيب رجل يبلغ من العمر 77 عاما.

كما استهدفت القوات الأوكرانية، أمس الاثنين الـ 27 من مارس، مدينة دونيتسك، الساعة 22:08 بتوقيت موسكو، بصاروخين من منظومة إطلاق صواريخ متعددة، أصاب إحداها مبنى سكنيا، كما أصيب 3 مدنيين.

المصدر: تاس