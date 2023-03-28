مصدر: القوات الروسية تدمر رادارين أمريكيي الصنع في أوكرانيا

أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "جنوب" للقوات الروسية إيفان بيغما بتدمير رادارين أمريكيي الصنع من طراز "AN/TPQ-50" وموقع لإطلاق النار ومدفع هاون بالقرب من أفدييفكا.

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وقال بيغما في حديث لوكالة "نوفوستي": "في منطقة مدينة أفدييفكا دمرت وحدات لواء المدفعية التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية رادارين مضادين للبطارية أمريكيي الصنع من طراز "AN/TPQ-50". وفي منطقة التجمع السكني نوفوباخموتوفكا دمرت مدافع الهاون من طراز "مستا بي" من عيار 152 ملم موقعا لإطلاق النار ومدفع هاون أوكرانيا من عيار 120 ملم مع الجنود".

وأضاف أن العسكريين الروس قضوا في منطقة مدينة دونيتسك على مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 10 أفراد. وفي نفس الاتجاه أيضا دمرت القوات الروسية وحدتين من مدفعية العدو.

المصدر: نوفوستي