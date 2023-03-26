 
مباشر

سلطات كييف تخلي المباني الحكومية في مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك

أخبار العالم

سلطات كييف تخلي المباني الحكومية في مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك
Globallookpress MARKIIAN LYSEIKO via www.imago-i
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v079

أعلن عمدة مدينة أفدييفكا التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف في جمهورية دونيتسك، فيتالي باراباش، بدء إخلاء المباني العامة في المدينة، وأوصى السكان بمغادرة المدينة.

وقال باراباش: "نبدأ اليوم إخلاء المرافق العامة من المدينة. يجب مغادرة المدينة. سنقوم بإيقاف عمل شبكة الهاتف المحمول في المدينة، لن يكون من الممكن شحن الهاتف، لأنه بعد بضعة أيام لن يكون هناك من يقوم بصيانة المولدات، وتشغيل أبرج الهاتف المحمول، لذلك يجب المغادرة".

إقرأ المزيد
خبير: الجيش الروسي حرر عمليا كراسنوغوروفكا شمال أفدييفكا
خبير: الجيش الروسي حرر عمليا كراسنوغوروفكا شمال أفدييفكا

وحث باقي السكان على مغادرة المدينة.

وأعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، في وقت سابق أنه في الأسابيع المقبلة قد تحاصر القوات الروسية أفدييفكا حيث تم تحرير البلدات، التي تعد مفتاح تحرير المدينة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا