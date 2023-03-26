سلطات كييف تخلي المباني الحكومية في مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك

أعلن عمدة مدينة أفدييفكا التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف في جمهورية دونيتسك، فيتالي باراباش، بدء إخلاء المباني العامة في المدينة، وأوصى السكان بمغادرة المدينة.

وقال باراباش: "نبدأ اليوم إخلاء المرافق العامة من المدينة. يجب مغادرة المدينة. سنقوم بإيقاف عمل شبكة الهاتف المحمول في المدينة، لن يكون من الممكن شحن الهاتف، لأنه بعد بضعة أيام لن يكون هناك من يقوم بصيانة المولدات، وتشغيل أبرج الهاتف المحمول، لذلك يجب المغادرة".

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وحث باقي السكان على مغادرة المدينة.

وأعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، في وقت سابق أنه في الأسابيع المقبلة قد تحاصر القوات الروسية أفدييفكا حيث تم تحرير البلدات، التي تعد مفتاح تحرير المدينة.

المصدر: نوفوستي