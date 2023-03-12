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خبير: الجيش الروسي حرر عمليا كراسنوغوروفكا شمال أفدييفكا

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خبير: الجيش الروسي حرر عمليا كراسنوغوروفكا شمال أفدييفكا
Sputnik
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قال الخبير العسكري العقيد المتقاعد إدوارد باسورين، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت عمليا من تحرير مدينة كراسنوغوروفكا الواقعة على شمال أفدييفكا.

وأضاف الخبير: "عمليا تم تحرير هذا المركز السكني، تجري عمليات تطهير أطراف المدينة من فلول القوات الأوكرانية".

وأشار باسورين،  إلى أن تحرير كراسنوغوروفكا، سيسمح للقوات الروسية "بالضغط" بقوة أشد على أفدييفكا.

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وتقع كراسنوغوروفكا، إلى شمال أفدييفكا التي تتمركز فيها وحدات من جيش أوكرانيا تقوم بشكل دوري بقصف المناطق والمنشآت المدنية في دونيتسك وياسينوفاتويا.

المصدر: تاس

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