احتدام المواجهات باتجاه أفدييفكا في دونيتسك (فيديو)

أبلغ سكان مدينة دونيتسك والبلدات المجاورة عن اشتداد القتال باتجاه مقاطعة أفدييفكا، مشيرين إلى سماع صوت المدفعية والطيران الروسي، والاشتباكات المسلحة في المنطقة الصناعية بالمقاطعة.

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي": "العمل القتالي على أشده في المنطقة، المدفعية لا تهدأ وأعمال الدفاع الجوي مستمرة وأصوات الاشتباكات كذلك".

على مدى الأشهر القليلة الماضية، لم تكن المعارك بهذه المنطقة عنيفة بهذا الشكل، وانحصرت بشكل أساسي في المواجهة الموضعية والمعارك المحلية للبلدات والمناطق المعزولة مثل أبيتنوفو وفوديانوفو.

المصدر: نوفوستي