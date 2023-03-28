تدمير أول مدرعة تم تطويرها على أساس منصة دبابة "ليوبارد"

دمّر الجيش الروسي أول مدرعة ألمانية تم تصنيعها على أساس منصة دبابة "ليوبارد – 1"

وهي عربة الإصلاح والإجلاء Bergepanzer 2. واستخدمت لذلك قذيفة "كراسنوبول" الروسية الفائقة الدقة والموجّهة بالليزر. وتزن هذه الهدية من الجيش الألماني 40600 كلغ. أما الرافعة التي تحملها فتستطيع رفع المكونات الثقيلة مثل البرج المدرع المسلح للدبابة أو جسمها بالكامل شرط ألا يزيد وزن الحمولة عن 25000 كلغ.

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وتبلغ قدرة محرك المدرعة الألمانية 830 حصانا، وسرعتها على الطريق المعبد 62 كلم/ساعة. ويمكن أن تسير إلى مسافة 850 كلم دون أن تزوّد بالوقود، وتتضمن أسلحتها رشاشيْن بعيار 7.62 ملم من طراز MG3. لكن دروعها ضعيفة ولا يزيد سمكها عن 35 ملم.

ويضم طاقم المدرعة 4 أفراد. وقد تسلم الجيش الأوكراني 15 مدرعة من هذا النوع.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الأوكراني يجب أن يتسلم مع دبابات "ليوبارد – 2" مدرعات Bergepanzer 3 المطوّرة للإجلاء والإصلاح والمزودة بمحرك قوة 1500 حصان، ما سيمكّنها من قطر نماذج ثقيلة من المعدات الحربية الغربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا