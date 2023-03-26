مجلة أمريكية: الأسلحة الروسية قادرة على هزيمة دبابات الغرب في أوكرانيا

وفقا لمجلة Military Watch الأمريكية تتفوق دبابة Т-62М الروسية المحدثة على الدبابات الغربية التي أرسلت إلى أوكرانيا في ساحة المعركة.





وجاء في مقال المجلة "تكمن حيوية الدبابة Т-62М في أنها تستخدم على مسرح العمليات القتالية في أوكرانيا في دعم المشاة وليس لمواجهة الدبابات المعادية. لذلك فإن اعدادها وقدرتها على المناورة وغياب القذائف الانشطارية في الدبابات الغربية، تجعلها مهمة جدا في ساحة المعركة".

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ويضيف الكاتب أن التحديث الأكثر وضوحا في دبابة Т-62М هو تزويدها بجهاز التصوير الحراري، الذي يسمح بالتعرف على الظروف المحيطة، واكتشاف الأهداف ليلا إلى مسافة ألفي متر، في حين أن معظم الدبابات في الجانب الأوكراني غير مزود بمثله.

ووفقا للكاتب: "الدبابة T-62 أقل تعقيدا في التشغيل وتتطلب صيانة أقل من T-72، ما يجعلها الخيار الأمثل لكل من وحدات الميليشيات ووحدات الجيش الروسي".

وتؤكد المجلة على أن الدبابة Т-62М دخلت الخدمة الفعلية في ثمانينيات القرن الماضي مثل دبابات Leopard 2 وAbrams التي قدمها الغرب لأوكرانيا ، ولكن التحديث ، والعدد ، والقدرة على المناورة والقذائف الانشطارية تمنحها ميزة كبيرة.

وتشير المجلة إلى أن دبابات تشالنجر 2 البريطانية لن تتمكن من تقديم مستوى المساعدة المطلوبة في ساحات القتال للجيش الأوكراني بسبب عيوبها الكثيرة.

المصدر: نوفوستي