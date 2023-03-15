روسيا تجهّز دباباتها بوحدات حماية مطوّرة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا بدأت بتجهيز دباباتها الحربية بوحدات حماية ديناميكية مطوّرة، لتعزيز حمايتها من الصواريخ والقذائف الموجهة.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي الروسية "بدأت القوات التابعة للجيش الروسي بتسلّم منظومات حماية ديناميكية مطوّرة جديدة للدبابات، هذه المنظومات المطورة من قبل شركات المجمع الروسي العسكري دعمت بدروع محسنة ويمكن تركيبها على أنواع محددة من الآليات".

وأضاف "المنظومات الجديدة ستوفر حماية إضافية للآليات في الصفوف الأمامية للمعارك ضد القذائف المضادة للدبابات، وتجعل الآليات محمية من جميع الجوانب، وبالأخص من القذائف المضادة للدروع التي قد تصيبها بشكل جانبي، ما يضمن أمنها واستقرار عملها أثناء المعارك".

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وأشار المصدر إلى "أن تزويد الدبابات بأنظمة حماية إضافية ضروري في إطار مشاركتها في العمليات الروسية العسكرية الخاصة، وخصوصا مع ظهور أسلحة جديدة مضادة للدروع ومع ظطهور الدرونات المسلحة".

ووفقا للمصدر فإن منظومات الحماية الجديدة ستركب على نماذج مختلفة من دبابات T-72B و T-72B3 و T-80 و T-90M الروسية.

المصدر: سلاح روسيا