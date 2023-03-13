مدرعة "ترميناتور " تغيّر تكتيك الوحدات العسكرية الروسية في العملية الخاصة

نشرت مجلة "أرميسكي ستاندرارت" (معيار الجيش) الروسية مقالا بعنوان "عصر تيرميناتور" حيث حلل كاتبه فلاديمير غونداريف إمكانات مدرعة "ترميناتور" الروسية لدعم الدبابات.

وقال إن "تيرميناتور" لا تحل محل دبابة ولا عربة "بي إم بي"، بل إنها عبارة عن نوع جديد من الأسلحة، ولا داعي مقارنتها بأي شيء. وقد أتيحت لها فرصة لاستعراض كل إمكاناتها في ميدان القتال، ومن أهمها القدرة العالية على البقاء.

إقرأ المزيد

وغالبا ما تعمل مدرعات "تيرميناتور" بالتعاون مع دبابات "تي – 80 بي في" وتسير أمامها لتحميها من مدرعات العدو، كما إن "ترميناتور" تحمي من المشاة الذين تعمل على مسافة قريبة منهم. وتخصص "ترميناتور" لإصابة القوة البشرية في المخابئ وكذلك الصواريخ والمسيرات. وتم تزويدها بذخائر ذكية تنفجر ليس بعد الاصطدام مع الهدف بل عند الاقتراب منه إلى مسافة قصيرة، حيث يتم تفجير القذيفة فوق خندق يضم قوى بشرية، ما يزيد من مساحة إصابتهم.

ولا تخاف "ترميناتور" من صواريخ "جافيلينا الأمريكية المضادة للدبابات لأن الأخيرة تعجز عن تدميرها. وتسمح زوايا التصويب للمدرعة بالعمل داخل المدن والأحياء السكنية، وذلك بفضل دوران برجها لـ360 درجة. ويساعد وجود "ترميناتور" قائد الدبابة في تنفيذ مهمته الرئيسية وتجعله ألا يصرف نظره هن تدمير مدرعات العدو.

وقد بدأت خدمة "ترميناتور" في الجيش الروسي عام 2018. وتخصص العربة لحماية الدبابات من نيران العدو ويتم استخدامها ضمن الترتيب القتالي لوحدات الدبابات وإصابة الوسائل المعادية المضادة للدبابات (مثل الصواريخ المضادة للدبابات والمدافع المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض وغيرها)، فضلا عن تدمير المخابئ المحصنة.

ولذلك تتضمن حوزة "ترميناتور" منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات والمدفعيْن الأوتوماتيكييْن عيار 30 ملم من طراز" 2 آ 42" ورشاش الدبابة وقاذفات القنابل الأوتوماتيكية "آغي – 17 دي".

ويمكن مقارنة "ترميناناتور"، من حيث حمايتها بدبابة "تي–90" وحتى تتفوق عليها. وعلى سبيل المثال هناك أجهزة "ريليكت" للحماية الدينامية التي تحمي العربة من كل الاتجاهات، بما في ذلك من الأعلى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا