ترامب: إذا لم يتوقف النزاع فأوكرانيا معرضة للتدمير ويمكنني إيجاد حل في 24 ساعة

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" الاثنين، من أن أوكرانيا قد تتعرض للتدمير في غضون عام ونصف العام إذا لم يتم التوصل إلى حل النزاع هناك.

وأشار ترامب إلى أن الأزمة الأوكرانية "قد لا تحل" قبل الانتخاب الرئاسية الأمريكية عام 2024، معتبرا أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تنذر بنشوب "حرب عالمية ثالثة".

وقال: "إنه أمر لا يصدق أن يكون أشخاص في السلطة لا يعرفون ماذا يفعلون. إذا لم يتم إيجاد حل، فيمكنني القيام بذلك في غضون 24 ساعة بمشاركة (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

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وتابع ترامب: "ستكون هذه مفاوضات بسيطة للغاية، لكنني لن أكشف جوهرها، لأنني عندها لن أتمكن من استخدام هذه المفاوضات، فهي لن تنجح".

وقال: "يفصلنا عن ذلك عام ونصف، وهي فترة طويلة جدا. لا أستطيع أن أتخيل ما يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة.. خلاصة القول إن الحرب يجب أن تتوقف لأن أوكرانيا معرضة للتدمير".

وسبق أن أعلن ترامب أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فبإمكانه ضمان التوصل إلى تسوية في أوكرانيا في يوم واحد، دون يحدد الطريقة التي ينوي تحقيق هذا الهدف من خلالها.

المصدر: وكالات