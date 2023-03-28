 بولتون عن قرار بوتين بخصوص الأسلحة النووية: ليس تضليلا ولا مراوغة

قال السياسي الأمريكي جون بولتون، الذي عمل سابقا كمستشار في البيت الأبيض، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، ليس تضليلا ولا خدعة.

وأضاف بولتون، في حديث نقلته صحيفة The Hill: "ربما كان هو (بوتين) هنا لا يخادع، بمعنى أنه يستطيع بالفعل نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس، وهذا بحد ذاته يعتبر مشكلة منفصلة".

وزعم بولتون خلال حديثه، بأن الرئيس بوتين، خادع سابقا، عندما تحدث عن استخدام الأسلحة النووية.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

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وذكر بوتين، أنه تم نشر 10 طائرات في بيلاروس، قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.

وأشار بوتين في لقاء تلفزيوني، إلى أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من يوليو المقبل.

وشدد بوتين على أن سبب هذه الخطوة إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.

المصدر: نوفوستي