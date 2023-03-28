"بوليتيكو": إستونيا تجدد ترسانتها العسكرية عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن إستونيا تحاول تحديث ترسانتها العسكرية عبر إرسال المعدات القديمة إلى أوكرانيا كدعم عسكري والمطالبة بتعويض يتناسب مع تكلفة المعدات الحديثة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن صندوق السلام الأوروبي يقوم رسميا بتعويض الدول عن حوالي 84 ٪ من الأموال التي يتم إنفاقها على المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكن طريقة حساب التكاليف تختلف من بلد إلى آخر.

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على سبيل المثال، قامت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والسويد بحساب مبلغ طلب التعويض على أساس تكلفة شراء المواد الجديدة، وليس على أساس قيمة المعدات المرسلة. وطلبت إستونيا أكبر تعويض، وذكرت أن قيمة دعمها العسكري لأوكرانيا أكثر من 160 مليون يورو، وطالبت باسترداد أكثر من 134 مليون يورو. وكمثال ذكرت الصحيفة، أن إستونيا سلمت أوكرانيا أنظمة صواريخ سوفيتية محمولة على الكتف من طراز "ستريلا"، وطالبت بدلا عنها منظومات "ستينغر" الأغلى قيمة.

المصدر: تاس