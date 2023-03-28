بوليانسكي: الدنمارك وألمانيا والسويد ستضطر لكشف نتائج التحقيق حول "السيل الشمالي" أمام مجلس الأمن

قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة إنه سيتوجب على الدنمارك وألمانيا والسويد بشكل أو بآخر كشف نتائج تحقيقاتها حول تفجيرات "السيل الشمالي" أمام مجلس الأمن الدولي.

وكتب بوليانسكي على قناته في تيلغرام: "سنعود حتما إلى هذا الموضوع في مجلس الأمن، وبفضل جهودنا مع الصين سيتم طرح هذا الموضوع دائما على منصة المجلس. وسيكون من الصعب بعد الآن على كوبنهاغن وستوكهولم وبرلين، التظاهر بأن كل الأمور على ما يرام - سيتعين عليهم تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بطريقة أو بأخرى حول ما تم التوصل إليه في تحقيقاتهم".

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وتابع بوليانسكي: "نحن راضون عن التصويت في 27 مارس على مشروع القرار حول تفجيرات السيل الشمالي. لم تتجرأ الولايات المتحدة وتوابعها رغم هيمنتهم على المجلس، على التصويت ضد الوثيقة. في نفس الوقت نال مشروع القرار دعم الصين والبرازيل ودعت الدول الأعضاء غير الغربية الدنماركيين والسويديين والألمان إلى أن يكونوا أكثر شفافية وشددت على ضرورة إطلاع مجلس الأمن على نتائج تحقيقاتهم. من الواضح أن الاجتماع أخذ يتحول لصالح مطالبنا وليس لصالح الموقف الغربي. لقد فقد الوفد الأمريكي أعصابه، وحاول ممثله أن يجد في نص مشروع القرار نقاطا لم تكن موجودة فيه أصلا. خلال الاجتماع استفسرنا من المندوب الأمريكي نفسه كيف يجب أن نفسر اعتراف الرئيس [جو] بايدن قبل بضعة أشهر من التفجير بأن خط السيل الشمالي سيتم تدميره، لكن المندوب فضل التزام الصمت المطبق".

يوم أمس الاثنين، لم يقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في تخريب خطوط "السيل الشمالي".

وصوت لصالح الوثيقة فقط روسيا والصين والبرازيل. وامتنع باقي أعضاء مجلس الأمن عن التصويت.

وشاركت في صياغة مشروع القرار الروسي المذكور، الصين وبيلاروس وكوريا الشمالية وسوريا وإريتريا ونيكاراغوا وفنزويلا.

المصدر: وكالات