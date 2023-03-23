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مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار روسي للتحقيق بتفجير "السيل الشمالي"

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مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار روسي للتحقيق بتفجير
Globallookpress
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أعلنت بعثة روسيا لدى مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيصوت في 27 مارس على مشروع قرار روسي يطالب بالتحقيق في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" الإرهابي.

وقالت البعثة إن "سيجري التصويت في 27 مارس". ويبدأ اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.

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وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق عن أمله بمشاركة موسكو في تحقيق الأمم المتحدة بالهجوم الإرهابي على خطوط "السيل الشمالي"، في حال فتح هذا التحقيق.

ونشر الصحفي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر في فبراير مقالا استقصائيا حول انفجارات خطوط أنابيب "السيل الشمالي". قال فيه إن التخريب نفذته الولايات المتحدة بمساعدة حلفاء "الناتو".

المصدر: تاس

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