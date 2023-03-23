بلينكن ينفي ضلوع جهات حكومية أمريكية في تفجير "السيل الشمالي"

زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لا علاقة لأي جهة حكومية أمريكية بتفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا في مياه النرويج.

وسأل عضو الكونغرس الديمقراطي، براد شيرمان، عما إذا كان بإمكان بلينكن "طمأنة العالم بأنه لم تقم أي وكالة حكومية أمريكية بتفجير أو المساعدة في تفجير خطوط الأنابيب هذه".

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ورد وزير الخارجية الأمريكي: "نعم، أستطيع ذلك".

ونشر الصحفي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر في فبراير مقالا استقصائيا حول انفجارات خطوط أنابيب "السيل الشمالي". قال فيه إن التخريب نفذته الولايات المتحدة بمساعدة حلفاء "الناتو".

المصدر: تاس