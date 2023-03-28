وزارة الثقافة الأوكرانية ستحرم الكنيسة الأرثوذكسية من استخدام معبد في بوتشايفسكايا لافرا

قال وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو، إن السلطات تتهم رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بإعاقة نقل إحدى كنائس بوتشايفسكايا سفياتا أوسبينسكايا لافرا إلى ولاية الدولة.

وأشار الوزير إلى أن السلطات ستتوجه بشكوى إلى القضاء.

وأضاف تكاتشينكو: "لقد أنهينا اتفاقا بشأن إحدى الكنائس الواقعة في أراضي بوتشايفسكايا لافروا. ومن جديد نشاهد السلوك المعهود لرهبان الكنيسة الأرثوذكسية: يغلق الكاتدرائية، ولا يسمح لممثلي الوزارة بدخول أراضي المعبد. نحن مجبرون على رفع دعوى لاستعادة السيطرة على ممتلكات الدولة".

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وأشار وزير الثقافة الأوكراني، إلى انتهاء سريان الاتفاقات المتعلقة بالكنائس الأخرى، ولا سيما تلك الموجودة في أراضي محمية تشيرنيغيف الثقافية.

وأضاف أن السلطات تنوي التصرف بشكل مماثل ووفقا للقانون مع المواقع الكنسية الأخرى.

في يوم 10 مارس، أرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى الدير، قالت فيه إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

المصدر: نوفوستي