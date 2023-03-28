بوليانسكي: الغرب ضغط على أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت حول "السيل الشمالي"

قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة، إن الغرب ضغط بشكل شديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال التصويت في المجلس على مشروع قرار روسي حول تفجيرات "السيل الشمالي".

وذكّر بوليانسكي بأن المشروع الروسي، دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تخريب خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي" .

وفي وقت سابق، لم يقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي بشأن إنشاء لجنة دولية للتحقيق في الحادث. ولم تحصل الوثيقة على العدد المطلوب من الأصوات بسبب موقف الدول الغربية. وصوتت روسيا والصين والبرازيل لصالحه، وامتنعت بقية الدول الأعضاء في المجلس عن التصويت.

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وأضاف بوليانسكي: "أعتقد أن الأعضاء الآخرين غير الغربيين الذين امتنعوا عن التصويت، خشيوا الإعراب عن دعمهم لنا علنا. كالعادة، كان هناك ضغط قوي من جانب الدول الغربية على الأعضاء الآخرين. لقد أوضح الغرب بشكل قاطع أنه لا يرغب بتصويت يدعم الموقف الروسي".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ينتظرون من الدنمارك وألمانيا والسويد التحقيق بشكل عاجل وشفاف في التفجيرات التي استهدفت خطوط "السيل الشمالي".

المصدر: نوفوستي