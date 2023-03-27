الصين: الدول التي لم تؤيد مشروع التحقيق في تفجير "السيل الشمالي" لديها ما تخفيه

قال نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، إن الدول التي لم تؤيد مشروع القرار الروسي الصيني للتحقيق الدولي في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي"، لديها ما تخفيه.

وقال قنغ شوانغ في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "بعض الدول تحدثت عن أن الاتهامات غيرالمبرر تحدد نتائج التحقيقات مسبقا. بالعكس، يعتبر تحقيق أممي أمثل طريقة لإجراء التحقيق".

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وأضاف: "وعلى الأقل إذا كانت تلك الدول تعرقل موافقة المجلس على إجراء تحقيق دولي، فهذا يثير شكوكا بأن لديها ما تخفيه".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتبن يوم الاثنين، مشروع القرار الروسي، الذي شاركت الصين في إعداده، حول تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

وصوتت لصالح مشروع القرار روسيا والصين والبرازيل فقط، فيما امتنعت باقي الدول الـ 12 عن التصويت.

المصدر: نوفوستي