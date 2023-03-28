دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة بقذائف عنقودية

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بقذائف عنقودية ألمانية الصنع.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "يواصل العدو ممارسة سياسة الإرهاب العسكري ضد السكان المدنيين. في ليلة 28 مارس الجاري قصفت الوحدات العسكرية الأوكرانية قرية منجم "أوكتيابرسكي رودنيك" بمنطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك باستخدام صواريخ "MFOM AT2" العنقودية المليئة بألغام "АТ2" المضادة للدبابات من أنظمة "MARS 2" (M270 MLRS) الصاروخية".

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وأضاف البيان أنه تم صد جزء من هذه الصواريخ بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن صاروخا واحدا ألقى ألغاما ألمانية مضادة للدبابات على أراضي القرية.

وأكد البيان أن مدنيين أصيبا بجروح، أمس الثلاثاء، من لغم "AT2" بالذات.

المصدر: نوفوستي