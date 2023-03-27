الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك من راجمات الصواريخ (فيديو)

أعلنت سلطات دونيتسك أن الجيش الأوكراني قصف المدينة اليوم الاثنين باستخدام راجمات الصواريخ، ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار.

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تسجيل قصف من جانب أوكرانيا باتجاه منطقة كييفسكي بمدينة دونيتسك حوالي الساعة العاشرة صباحا، حيث تم إطلاق 10 قذائف من راجمات الصواريخ، التي أوضحت مصادر أمنية لوكالة "تاس" أنها كانت HIMARS أمريكية الصنع.

وفي وقت لاحق، ضربت القوات الأوكرانية دونيتسك للمرة الثانية خلال ساعة، وأطلقت أربع قذائف على منطقة كالينينسكي. وقالت خدمات الطوارئ أن قذيفة سقطت على بعد 250 مترا من مبنى مستشفى.

وذكر عمدة دونيتسك أليكسي كولمزين عبر "تلغرام" أن القصف تسبب في سقوط ضحايا، حسب المعلومات الأولية، مشيرا إلى تضرر الزجاج في مباني مدرسة وروضة أطفال تقعان في المنطقة المستهدفة.

المصدر: وكالات