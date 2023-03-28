"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يخطط لعرقلة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض حظر مؤقت على المصدرين الروس لمنعهم من الحجز المسبق لسعة البنية التحتية اللازمة (ناقلات الغاز) لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وتخطط بروكسل لتطوير آلية من شأنها أن تسمح لحكومات الاتحاد بشكل فردي لحظر شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا دون فرض عقوبات جديدة.

ويجب الموافقة على هذا الاقتراح من قبل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قبل تطبيقه، وسيتم نقل الصلاحيات في إطار هذه الآلية إلى حكومات الدول الأوروبية.

وتهدف الآلية لتقليل تدفقات موارد الطاقة من روسيا إلى الأسواق، والآلية بحاجة إلى التشاور مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين والمفوضية الأوروبية.

وتدعم هذه الآلية خمس دول أوروبية وهي: بولندا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا من أصل 27 عضوا في الاتحاد.

المصدر: برايم