بوشيلين يكشف خسائر القوات الأوكرانية على اتجاه أوغليدار

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية فقدت يوم أمس الاثنين، حوالي 30 عسكريا وعدة قطع من المعدات الحربية على اتجاه أوغليدار.

وأشار بوشيلين، اليوم الثلاثاء. إلى أن الجيش الأوكراني تكبد هذه الخسائر، أثناء محاولته جس نبض خطوط الدفاع الروسية وتنفيذ عمليات استطلاع قتالي على الاتجاه المذكور.

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وأضاف: "حاول العدو تنفيذ محاولات لاختبار مدى متانة دفاعنا عن طريق هجمات قتال استطلاعية يوم أمس، لكن هذه المحاولات تكللت بالفشل. وتكبد العدو حوالي 30 قتيلا من المسلحين وفقد عدة آليات عسكرية".

وشدد بوشيلين على أن اتجاه أوغليدار، يبقى من المحاور الهامة، وأكد أن الوضع في هذه المنطقة يخضع بالكامل لسيطرة القوات الروسية.

المصدر: تاس