سلطات دونيتسك: القوات الروسية دخلت مدينة أوغليدار وتقاتل في ضواحيها

أكد مسؤول في دونيتسك أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع في أطراف مدينة أوغليدار الواقعة على محور جنوب دونيتسك، وتواصل القتال ضد الوحدات الأوكرانية هناك.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في حوار تلفزيوني على الهواء اليوم الخميس، ردا على سؤال عن تحركات القوات الروسية في منطقة أوغلدار.

وقال: "(قواتنا) دخلت ضواحي (أوغليدار) وتحصنت هناك، ما أدى إلى تقييد قوات العدو. مدفعيتنا تقصف العدو الذي يحاول شن هجوم مضاد".

وأمس أكد متحدث باسم الأركان الأوكرانية أن أوغليدار تشهد معارك عنيفة، وأن القوات الروسية تحاول اقتحام المدينة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن تقدم وحداتها الهجومية بالقرب من منطقة أوغليدار.

المصدر: "تاس"