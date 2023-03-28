بوشيلين: تم تطهير المنطقة الصناعية في أرتيومفسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أنه تم تطهير المنطقة الصناعية بمدينة أرتيموفسك، مضيفا أن الوحدات الأوكرانية انتقلت إلى مصنع لمعالجة المعادن بالمدينة.

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وقال بوشيلين لقناة "سولوفيوف لايف": "كان من المهم تطهير المنطقة الصناعية في المصنع نفسه. ويمكننا التحدث عن تحقيق ذلك بشكل كامل تقريبا. ويقوم العسكريون هناك بالقضاء على المقاتلين، وهذه مجموعات منفردة فقط. وانتقل العدو الآن إلى مواقع معدة مسبقا خارج المصنع، في مبنى إداري".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تحاول تأخير تحرير أرتيموفسك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ليس لديهم احتياطيات جدية قادرة على تغيير الوضع في المدينة.

كما أكد أنه مع الأخذ بعين الاعتبار السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة، تشكلت في أرتيموفسك بالنسبة للجنود الأوكرانيين "ظروف لا تطاق لا تسمح حتى بنقل الاحتياطيات بحذر شديد وإخراج الجرحى".

ويحتل "مصنع أرتيموفسك لمعالجة المعادن" (واسمه السابق "مصنع كويرينغ للمعادن غير الحديدية" الذي بني عام 1954) مساحة كبيرة وسط مدينة أرتيموفسك. وتم تصميم هذا المصنع اعتمادا على احتمال وقوع صراع نووي ولديه شبكة من المرافق تحت الأرض.

المصدر: نوفوستي