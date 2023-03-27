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خبير عسكري يكشف عن رقم ضخم لخسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع في أرتيموفسك  

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خبير عسكري يكشف عن رقم ضخم لخسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع في أرتيموفسك  
Gettyimages.ru
ضواحي مدينة أرتيموفسك
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أعلن الخبير العسكري والمقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية خسرت خلال الأسبوع الماضي وحده 4,5 ألف بين قتيل وجريح في معارك أرتيموفسك.

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وقال الخبير اعتمادا على مصادره الخاصة: "خسر المقاتلون الأوكرانيون خلال الأسبوع الماضي في منطقة مدينة أرتيموفسك نحو 1,5 ألف قتيل ونحو 3 آلاف جريح".

وأضاف أن 20% من الجرحى أصيبوا بجروح خطيرة، ولن يتمكنوا من العودة إلى الجبهة.

وتعد مدينة أرتيموفسك الواقع شمالي مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. وتستمر المعارك الشديدة من أجل السيطرة على المدينة منذ أكثر من 6 أشهر.

المصدر: نوفوستي

 

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