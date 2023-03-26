"صنداي تايمز": أوكرانيا تخسر ما يصل إلى 200 عسكري يوميا في معارك أرتيموفسك

قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في مقالة لها اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تخسر من 100 إلى 200 عسكري يوميا خلال المعارك الدائرة حول مدينة أرتيموفسك.

وترى الصحيفة أن الخسائر الفادحة التي تكبدها ويتكبدها الجيش الأوكراني قد تجبر كييف على مغادرة أرتيموفسك في نهاية المطاف.

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ونقلت الصحيفة عن محللين غربيين، أنه سيتعين على القوات الأوكرانية الاختيار بين الاحتفاظ بالمدينة بأي ثمن أو التراجع إلى سلافيانسك وكراماتورسك، حيث تم بالفعل إعداد المواقع المحصنة لوقف المزيد من التقدم الروسي.

وتقع أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا، وهي محور نقل مهم لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس. وتدور معارك ضارية خارج المدينة خلال الأشهر الستة الماضية.

المصدر: تاس