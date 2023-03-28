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روسيا تستقبل 5.5 مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا منذ فبراير 2022

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روسيا تستقبل 5.5 مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا منذ فبراير 2022
cnbcarabia.com
لاجئون أوكرانيون.. صورة تعبيرية
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ارتفع عدد اللاجئين الذين وفدوا إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا، منذ شهر فبراير 2022 إلى نحو 5.5 مليون شخص، بينهم 11 ألف طفل.

وأفادت وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "تاس"، بأن قرابة 39 ألف شخص، بينهم 15 ألف طفل، لا زالوا في مراكز الإقامة المؤقتة، وتم احتواء الكثيرين من قبل أقاربهم، وجزء منهم غادر الأراضي الروسية.

ووفقا لوكالة تاس، تم تقديم مساعدة مالية لمرة واحدة بمبلغ 10 آلاف روبل لكل لاجئ مؤقتا، وفي المجموع تم دفع مبلغ 12.3 مليار روبل.

 

المصدر: تاس

 

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