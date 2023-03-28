محكمة قبرصية تحكم على امرأة أوكرانية بالسجن 6 أشهر لمهاجمتها الروس

حكمت محكمة لارنكا الجزئية في قبرص اليوم الثلاثاء على امرأة أوكرانية بالسجن 6 أشهر لمهاجمتها مواطنين روس بسكين في 22 أغسطس الماضي خلال الاحتفال بيوم العلم الروسي.

صرح بذلك ممثل السفارة الروسية في نيقوسيا لوكالة "نوفوستي"، وقد جرت المحاكمة صباح اليوم، واستمرت قرابة الساعة، حيث حضر الجلسة ممثل عن القنصلية الروسية.

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وكان الحادث قد وقع حوالي الساعة 09:30 مساء يوم 22 أغسطس 2022 بالقرب من كنيسة فانيروميني، حيث تجمعت مجموعة من المواطنين للاحتفال بعيد روسي وطني، فيما جاءت امرأة ظهرت عليها علامات السكر إلى مكان الاحتفال ولوحت بسكين في يدها. احتجز ضباط الشرطة المرأة، وتم رفع دعوى جنائية تتعلق بحمل سكين والاعتداء والسكر في مكان عام والإخلال بالنظام العام واستخدام السلاح لارتكاب عمل ترهيب.

وقال ممثل السفارة: "أثناء المحاكمة، اعترفت المواطنة الأوكرانية بالذنب وتابت عنه. وأخذت المحكمة ذلك في الاعتبار عند إصدار الحكم، حيث حذفت المحكمة 3 تهم من أصل 10 تهم كانت موجهة إليها، وواجهت 7 تهم".

المصدر: نوفوستي