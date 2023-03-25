ألمانيا.. القبض على رجل هاجم ثلاثة أشخاص بقنبلة يدوية وسكين

أعلنت الشرطة الألمانية القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عاما هاجم ثلاثة أشخاص بقنبلة يدوية وسكين في العاصمة برلين.

وقالت الشرطة إن المهاجم فجر قنبلة يدوية عند مدخل مبنى سكني في حي رينكيندورف بالعاصمة الألمانية مساء أمس الجمعة ما أدى إلى إصابة امرأتين تبلغان من العمر 42 و48 عاما ورجل يبلغ من العمر 61 عاما.

ثم زُعم أن المشتبه به ركض نحو اثنين من الضحايا وهاجمهما وأصابهما بسكين، ثم لاذ المهاجم بالفرار قبل أن تعتقل الشرطة مشتبها فيه في حديقة قريبة في وقت لاحق.

نقل الضحايا الثلاثة الى المستشفى. وقالت الشرطة في بيان إن الرجل أصيب بجروح خطيرة، دون أن تفصح عن أي تفاصيل عن هوية المهاجم أو الضحايا كما هو معتاد في ألمانيا.

ولا تزال الشرطة تحقق في الدوافع المحتملة للهجوم، وما إذا كان المشتبه به والضحايا يعرفون بعضهم البعض.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المهاجم المزعوم صربي، وأن المرأتين تحملان الجنسية الصربية، في حين أن الرجل المصاب من البوسنة والهرسك.

المصدر: "أ ب"