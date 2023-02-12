زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع
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تتواصل لليوم السابع على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.
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