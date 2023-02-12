تركيا.. فريق الإنقاذ الجزائري ينتشل امرأة من تحت الأنقاض بعد 7 أيام على الزلزال (فيديو)

تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري في تركيا مساء الأحد، من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 7 أيام على الزلزال.

وقد نجح فريق الحماية المدنية المتواجد بتركيا من إنقاذ المرأة بعد بقائها 7 أيام تحت الركام.

وبذلك، يرتفع إجمالي الأشخاص الذين تم إخراجهم أحياء من تحت الأنقاض من قبل الإنقاذ الجزائرية إلى 13 شخصا، فيما تم انتشال جثث 90 ضحية.

وبعد حوالي أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين من الكارثة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية