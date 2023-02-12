الصفدي يؤكد للمقداد دعم الأردن لسوريا في مواجهة آثار الزلزال

جدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التأكيد لنظيره السوري فيصل المقداد، على دعم بلاده لسوريا في مصابها، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال.

بدوره عبّر المقداد عن شكره وتقديره للأردن قيادة وشعبا لوقوفهما إلى جانب سوريا في محنتها، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدا تطلّع سوريا إلى الاستمرار بالتعاون مع الأشقاء في الأردن بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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يشار إلى أن الأردن أرسل عدة طائرات محملة بالمساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا، بناء على تعليمات الملك عبد الله الثاني.

وأعلنت "هيئة المساعدات الخيرية الأردنية"، قبل أيام، أنها نسقت مع الجيش الأردني، وأرسلت طائرة محملة بالمواد الإغاثية، والغذائية، والطبية، إلى مدينة اللاذقية في سوريا، وسترسل طائرة أخرى إلى المناطق السورية المتضررة، فضلا عن القوافل البريّة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا.

وأوضحت الهيئة، أن المساعدات تشمل، معدات إنقاذ، وخيام، ومعدات لوجستية، وطبية، ومواد غذائية، وطواقم إنقاذ، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية.

المصدر: سانا