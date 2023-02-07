العاهل الأردني يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد معزيا بضحايا الزلزال وقدم خالص المواساة لذويهم وعائلاتهم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تضامن ووقوف الأردن قيادةً وشعباً إلى جانب سوريا في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعدادها لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة.

من جانبه شكر الرئيس الأسد موقف الأردن الداعم للشعب السوري ومساندته له في هذه المحنة.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلاد.

المصدر: RT