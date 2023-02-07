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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 5434 قتيلا وأكثر من 31 ألف جريح

العاهل الأردني يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري
Gettyimages.ru
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أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد معزيا بضحايا الزلزال وقدم خالص المواساة لذويهم وعائلاتهم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. 

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تضامن ووقوف الأردن قيادةً وشعباً إلى جانب سوريا في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعدادها لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة.

من جانبه شكر الرئيس الأسد موقف الأردن الداعم للشعب السوري ومساندته له في هذه المحنة.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلاد.

المصدر: RT

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة