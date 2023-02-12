الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق (صور)

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، في العاصمة السورية دمشق.

وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له إلى دمشق، لبحث تداعيات وآثار الزلزال الذي ضرب سوريا، فجر الاثنين الماضي.

ونقل الوزير تعازي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإماراتي الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، ولأسر ضحايا الزلزال، وذويهم.

وأكد، دعم الإمارات للشعب السوري في مصابهم الجلل، وأنها ستقدم المساعدات اللازمة للشعب لتخطي هذه الأزمة.

من جانبه شكر الأسد، دولة الإمارات على ما قدمته من مساعدات إنسانية لسوريا، مشيرا إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي ساندت سوريا في محنتها عقب الزلزال، وارسلت مساعدات إنسانية وإغاثية ضخمة.

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وزار الوزير، عقب لقائه الرئيس السوري، المناطق المتضررة من الزلزال، واطلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية التي تعمل في تلك المناطق.

وأرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ضمن عملية "الفارس الشهم 2".

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، مساء أمس السبت، أن المواد الإغاثية شملت 97 طنا من المواد الغذائية، و20 طنا من المستلزمات الطبية، و696 خيمة لإيواء المتضررين.

المصدر: RT