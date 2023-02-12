سوريا.. وصول قافلة مساعدات سيّرها الفنانان صبيح وياخور لمنكوبي الزلزال

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قافلة مساعدات نظمها الفنانان فادي صبيح، وباسم ياخور بمشاركة مجموعة من الأصدقاء وصلت إلى جبلة واللاذقية شمال غربي سوريا لمنكوبي الزلزال.

وأكد الفنان صبيح أن المبادرة تعود للشعور بالانتماء، وضرورة الوقوف إلى جانب الأهالي الذين أصبحوا دون مأوى أو طعام جراء الزلزال المدمر.

وتضم القافلة 3 شاحنات من المواد الغذائية والإغاثية والإنسانية، قسم منها تم توزيعه في مدينة جبلة وريفها، وقسم آخر في مدينة اللاذقية.

وبعد حوالي أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين من الكارثة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ بارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 29 ألفا و605، أما في سوريا فقد قتل 5200 شخصا.

المصدر: وكالات